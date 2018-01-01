Весной школьники напишут Всероссийские контрольные работы, сообщает Рособрнадзор — 2018.01.23





В первую очередь проверят знания выпускников по шести дисциплинам. Это иностранный язык, история, география, биология, химия и физика. Контрольные работы напишут и ученики 4-х, 5-х и 6-х классов, но уже по другим предметам. Все задания составлены на федеральном уровне, и анализируются по единым критериям. Писать такие работы дети будут в своих же школах. Добавлю, что оценки за Всероссийские проверочные работы не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.