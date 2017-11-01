Вернулся на прежнее место. На козырке 19-й школы после реставрации вновь установили самолет-истребитель времен Великой Отечественной — 2017.11.20





На подобном в начале войны летал Герой Советского Союза Алим Байсултанов, имя которого носит образовательное учреждение. С предельной осторожностью, просчитав каждое движение и возможные риски, самолет водружают на крышу. Истребитель, простоявший здесь больше 40 лет, отремонтировали специалисты одной из крупных авиакомпаний. Боевая машина, давно ставшая одной из достопримечательностей столицы республики, вызывает особое почтение. В начале 70-х самолет передал в дар учебному заведению однополчанин Байсултанова. Все эти годы учителя и школьники ухаживали за ней как умели, но истребитель оказался бессилен перед влиянием времени. Помогли активисты «Эльбрусоида»: именно они смогли найти тех, кто отреставрирует летательный аппарат.