Вернулся на прежнее место. На козырке 19-й школы после реставрации вновь установили самолет-истребитель времен Великой Отечественной — 2017.11.20


На подобном в начале войны летал Герой Советского Союза Алим Байсултанов, имя которого носит образовательное учреждение. С предельной осторожностью, просчитав каждое движение и возможные риски, самолет водружают на крышу. Истребитель, простоявший здесь больше 40 лет, отремонтировали специалисты одной из крупных авиакомпаний. Боевая машина, давно ставшая одной из достопримечательностей столицы республики, вызывает особое почтение. В начале 70-х самолет передал в дар учебному заведению однополчанин Байсултанова. Все эти годы учителя и школьники ухаживали за ней как умели, но истребитель оказался бессилен перед влиянием времени. Помогли активисты «Эльбрусоида»: именно они смогли найти тех, кто отреставрирует летательный аппарат.

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— КъБ-м и перенатальнэ центрыр къыщызэ1уахым хэтащ республикэ унафэщ1ыр.

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-Тырнауузда чабакъ ёсдюрюучюлени жетишимлери.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.20 16:28

-Сегодня в Республиканском перинатальном центре Нальчика на свет появились первые малыши.

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