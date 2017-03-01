Ведущие рентгенологи Кабардино-Балкарии собрались сегодня в Республиканской клинической больнице: здесь начал работу семинар для специалистов в области лучевой диагностики — 2017.03.01





Основным лектором выступает практикующий врач из Санкт-Петербурга, профессор Северо-Западного гос_мед_университета имени Мечникова Лидия Шарова. Секций на форуме больше десяти, обсуждаются в том числе проблемы выявления туберкулеза, болезней суставов, костей и внутренних органов. Участники семинара отмечают, что общение с коллегами из ведущих федеральных центров имеет для них принципиально важное значение. Семинар для рентгенологов завершится завтра.