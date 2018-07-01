Ведущая актриса Кабардинского госдрамтеатра Куна Жакамухова стала лауреатом премии имени Федора Волкова — 2018.07.26





Награду присуждает российское правительство — за вклад в развитие театрального искусства. Куна Жакамухова — заслуженная артистка России, народная артистка Кабардино-Балкарии. В театральном мире республики она – непререкаемый авторитет и «живой классик». Ее отличают широкий диапазон творческих возможностей и особая сила воздействия на публику. Премию, которая носит имя основателя русского театра, присуждают ежегодно в количестве не больше трех. В 2018-м лауреатами стали два театра – Башкирский и Вологодский – и актриса из Кабардино-Балкарии – Куна Жакамухова.