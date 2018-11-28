Вечер оперного пения и классической музыки прошел в арт- центре Мадины Саральп. — 2018.11.28

Приглашенные звезды – Альбина Шакирова и Алессандро Аморетти. Это — совместный проект, с которым они выступают впервые.

Концерт разделен на две части – в первой прозвучали итальянские и испанские произведения, а во второй – русских композиторов. Целый цикл — Де Фалья, Пуччини, Чайковский и Рахманинов. Создать подобную программу, где сливаются две культуры, музыканты решили еще три года назад. Тогда они только познакомились на гастролях в Большом театре и сразу же решили выступить вместе.

В заключение, прозвучали сольные произведения Алессандро Аморетти и отрывок из оперы «Евгений Онегин».