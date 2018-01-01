В здании Федерации профсоюзов сегодня состоялась генеральная репетиция представления для детей на новогодней ёлке — 2018.12.26





Ведущие артисты республики создали для юных гостей совершенно сказочную атмосферу… Здесь герои нынешних мультфильмов и советских времён. Игры, викторины и сюрпризы от Деда Мороза, Снегурочки, Фунтика и других персонажей.

Сценарий новогодней постановки оценили организаторы праздника. Представления пройдут с 27 декабря до 9 января. Ежедневно- по шесть выходов. Таким образом, в действе смогут поучаствовать до 12 тысяч детей со всех районов республики. А 7 января состоится благотворительный концерт для ребят с ограничениями по здоровью.