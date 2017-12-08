В Заюково близится к завершению капитальный ремонт моста через оросительный канал — 2017.12.08





Первый этап работ выполнили в прошлом году. Речь идет о двухполосном сооружении, которое расположено на федеральной трассе «Прохладный-Баксан-Эльбрус» у въезда в Заюково. Специалисты меняют покрытие: старое выработало свой ресурс. Мост возвели еще в 30-х годах прошлого века. Управление автодорог «Кавказ» вошло с проектом реконструкции в федеральную программу. Сначала отремонтировали одну сторону, не перекрывая дорогу, затем приступили ко второй. По плану все работы должны быть завершены к концу этого года.