В Заюково близится к завершению капитальный ремонт моста через оросительный канал — 2017.12.08


Первый этап работ выполнили в прошлом году. Речь идет о двухполосном сооружении, которое расположено на федеральной трассе «Прохладный-Баксан-Эльбрус» у въезда в Заюково. Специалисты меняют покрытие: старое выработало свой ресурс. Мост возвели еще в 30-х годах прошлого века. Управление автодорог «Кавказ» вошло с проектом реконструкции в федеральную программу. Сначала отремонтировали одну сторону, не перекрывая дорогу, затем приступили ко второй. По плану все работы должны быть завершены к концу этого года.

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— К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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-Юрий Коков Нальчик шахарны оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.12.08 16:21

-На подготовку к отопительному сезону в КБР потритили более 500 млн.руб.

Подробнее