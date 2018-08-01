В ущелье Адыл-Су Эльбрусского района завершена реконструкция технологической дороги к озеру Башкара, которое находится на высоте более двух с половиной тысяч метров — 2018.08.03





Это озеро известно неоднократными случаями прорыва. Образовалось оно меньше века назад из-за таяния ледника Башкара. В последние 20 лет вал, удерживающий озеро, начал разрушаться и пропускать воду. В сентябре 2017-го произошел очередной прорыв. В результате были серьезно повреждены социально значимые объекты инфраструктуры. Погибли три человека. «В настоящее время риск прорыва озер Башкаринского комплекса, которые могли бы привести к образованию катастрофических селевых потоков, исключен», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Эльбрусского района.