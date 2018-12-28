В Управлении службы судебных приставов Нальчика прошел итоговый брифинг — 2018.12.28





Было отмечено, что за этот год за нарушение правил дорожного движения взыскано более шестисот пятидесяти миллионов рублей. В отношении нерадивых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов возбуждено 141 уголовное дело. Также, в текущем году было вынесено тридцать две тысячи постановлений об ограничении выезда за пределы России. Кроме того, временное ограничение на выезд грозит и тем, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей.