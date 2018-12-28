В Управлении службы судебных приставов Нальчика прошел итоговый брифинг — 2018.12.28


Было отмечено, что за этот год за нарушение правил дорожного движения взыскано более шестисот пятидесяти миллионов рублей. В отношении нерадивых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов возбуждено 141 уголовное дело. Также, в текущем году было вынесено тридцать две тысячи постановлений об ограничении выезда за пределы России. Кроме того, временное ограничение на выезд грозит и тем, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей.

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— Путин и законыщ1эхэр. — Ди щ1эныгъэл1хэм я фэеплъ пхъубгъу къызы1уах.

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Радио КБР 15.00 bal — 2018.12.28

— Казбек Коков Кремльде къырал Советни жыйылыууна къатышханды.

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Радио КБР 15.00 rus — 2018.12.28

— Три ДК введены в строй после ремонта.

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