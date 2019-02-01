В Управлении Роспотребнадзора по КБР сегодня на расширенной коллегии подвели итоги работы по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. — 2019.02.01

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора Жираслана Пагова фиксируется рост выявляемости ВИЧ-инфицированных. Из около 300 больных почти все жители республики. Случаев укусов животными по-прежнему фиксируется много. В прошлом году таких пострадавших набралось более 2600 человек. Актуальная тема на сегодня – грипп. Благодаря своевременным прививкам, в Кабардино-Балкарии эпидпорог в пределах нормы. За прошлый год выявлено всего 2 случая заболеваний полиомиелитом. Но, некоторые родители отказываются от прививок своих детей, что может привести к негативным последствиям. Также отслеживается ситуация с питьевой водой. На коллегии также отметили основные задачи на 2019 год.