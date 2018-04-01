В Управлении федеральной службы судебных приставов состоялся единый день приёма граждан. — 2018.04.20





Такие консультации в ведомстве проходят каждый квартал. Подробную информацию получили уже десятки людей. Львиная доля обращений связаны с задолженностями по исполнительным производствам. Среди частых и жалобы по алиментным. Впрочем, нередко жители республики обращаются и в режиме онлайн, не выходя из дома. Если нет доступа в интернет, справки сотрудники Управления службы судебных приставов дают и по телефону.