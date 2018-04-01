В Универсальном спорткомплексе Нальчика прошло первенство СКФО по самбо среди юношей и девушек 2004-05 годов рождения — 2018.04.16





Соревнования отборочные. Призеры турнира примут участие во Всероссийском финале. Он пройдет в мае этого года в городе Кстово Нижегородской области. За два дня первенства на ковер в общей сложности вышли около 400 спортсменов. С таких турниров и начинается путь в большой спорт для многих из этих ребят, говорят тренеры. Соревнования проходили по 10 весовым категориям. Призерами стали восемь представителей Кабардино-Балкарии, трое из них завоевали золотые медали первенства.