В тройке лидеров… Нальчанка Фатима Канаметова стала второй вице-мисс в конкурсе красоты, который провели среди журналисток всего мира. Аспирантка Северо-Кавказского института искусств представляла там Россию — 2018.12.27





Завершился смотр 15 декабря. Россиянка заняла третье место, уступив жительницам Украины и Танзании. Именно в этой африканской стране и состоялся финал конкурса. Претендентки на звание самой красивой журналистки первые два этапа конкурса проходили заочно. Всего же участвовали представительницы 60 государств. Примечательно, что для одного из выходов на сцену Фатима надела адыгский национальный костюм. Призер международного конкурса уже получила предложения о сотрудничестве и участии в различных социальных проектах, в том числе в Танзании, один из которых называется «Волонтерство в детских домах».