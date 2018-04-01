В стране начался весенний призыв. В Министерстве обороны сообщают, что в этом сезоне в армию будет призвано порядка ста тридцати тысяч новобранцев — 2018.04.02





В Кабардино-Балкарии, как сообщили в республиканском военкомате, на сегодня утверждены составы призывных комиссий, а также перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться обследование новобранцев. Как подчеркнул военком, Минобороны страны традиционно высоко оценивает качество призыва и уровень подготовки молодых людей из КБР. Есть в этом сезоне и новшества: у граждан призывного возраста, которых ранее признали негодными по состоянию здоровья, появилась возможность добровольно поступить на военную службу. Если медицинские показатели улучшились, можно обратиться в военкомат с новым заключением врачей. Весенний призыв продлится до 15-го июля. Первая группа новобранцев из Кабардино-Балкарии отправится к местам службы в 20-х числах апреля.