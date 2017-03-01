В столице республики стартовала Неделя детской и юношеской книги. Торжественное открытие состоялось в Государственном концертном зале — 2017.03.22





«Книга собирает друзей» — на празднике под таким названием вначале отметили лучших юных читателей со всей Кабардино-Балкарии: им вручили дипломы министерства культуры. А двум республиканским библиотекам – детской (имени Бекмурзы Пачева) и юношеской (имени Кязима Мечиева) – передали передвижной библиотечный центр. Здесь же развернули сразу несколько книжных выставок. Одна из них посвящена году экологии, который отмечается в 2017-м. На другой представлены работы лауреатов конкурса экслибриса, организованного к столетию Октябрьской революции. Посетители также могли детально изучить произведения победителей всероссийского конкурса миниатюрной книги.