В столице республики будут реконструированы две площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации — 2017.06.29





Мэрия Нальчика займется благоустройством территории перед Дворцом культуры профсоюзов и площадью 400-летия. Работы будут проведены в рамках федеральной и муниципальной программ по формированию современной городской среды. Напомню, эта инициатива принадлежит партии «Единая Россия». Обновят облицовку фонтанов — с заменой фильтров, насосов и другого электро_оборудования. Помимо этого, поменяют тротуарную плитку и скамейки. На площади перед ДК профсоюзов обустроят пешеходную зону. На газонах высадят клены, ивы и вечно_зеленые кустарники.