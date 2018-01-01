В столице Кабардино-Балкарии строят новый шахматный клуб — 2018.01.16


Располагаться он будет в самом центре города – в пешеходной зоне улицы Кабардинской. По соседству на нальчикском «Арбате» находится детский парк аттракционов, который заработал здесь в сентябре 16-го года. «Каисса» — именно так назовут шахматный клуб – по имени древнегреческой покровительницы этой интеллектуальной игры. Как нам сообщили в администрации Нальчика, здание будет двухэтажным. Строительные работы сейчас в разгаре. В новых помещениях разместят также детскую художественную школу «Гефест».

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— Къардэн Сагид къилэжьа пщ1эр игъуэтыжащ.

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-Жигитлени саугъаларын жууукъларына бергендиле.

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— КБР в этом году получит 1,6 млрд на реализацию мер по социальной поддержке семей с детьми.

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