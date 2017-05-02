В столице Кабардино-Балкарии открылся международный форум по вопросам клинической медицины — 2017.05.12





Около сотни медиков, в том числе из Израиля, Германии и Италии, обсуждают, в частности, проблемы современной челюстно-лицевой хирургии. Конференцию организовал Северо-Кавказский специализированный научно-практический центр. Поддержку оказывают республиканский Минздрав, КБГУ и Врачебная палата Кабардино-Балкарии. Форум продлится два дня. Будут работать тематические секции, касающиеся особенностей лечения детских стоматологических заболеваний, вопросов имплантологии и эстетической медицины.