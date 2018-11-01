В столице Кабардино-Балкарии завершены работы по строительству новой автодороги на месте бывшего 20-го ходового пути — 2018.11.15





Протяженность этой трассы составила более одного километра 800 метров. От 20 ходового пути осталось лишь название. Вместо железнодорожной ветки протянули современную автомагистраль с кольцевым движением, широкими тротуарами, светофорами и уличными фонарями. Транспорт пустили еще два месяца назад, просто подрядчики благоустраивали прилегающую территорию. По всей протяженности дороги – это почти два километра, асфальт уложен в три слоя и соответствует всем современным требованиям. А благодаря новой ливнёвке при сильных дождях проезжая часть не будет затапливаться. Также открыт сквозной проезд с современным покрытием и по Кузнечному переулку. Его украшают бортовые камни и красивая зеленая зона. Водители часто меняют свой маршрут, чтобы с комфортом прокатиться по этой улице.