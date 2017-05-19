В советские годы ее называли «настоящей школой патриотического воспитания»… Сегодня свое 95-ти-летие отмечает пионерия — 2017.05.19





О развитии пионерского движения в Кабардино-Балкарии рассказывает фото_выставка, которая развернута в фойе Дворца творчества детей и молодежи. Сюда же, на торжества по поводу юбилея, пригласили нынешних и бывших пионеров – а среди них депутаты парламента, представители общественных организаций, ветераны труда. Со словами приветствия к собравшимся обратилась вице-премьер – глава Минобрнауки Нина Емузова. Она подчеркнула: важно сохранять преемственность в патриотическом воспитании подрастающего поколения. О том, что необходимо использовать положительный опыт прошлого, говорили и другие выступавшие. Сегодня практически во всех школах республики действуют детские общественные организации. В них вовлечены тысячи юных сограждан от 10 до 16 лет. Новый импульс к развитию получили «тимуровское» и «юноармейское» движения. Ну, а пионерский галстук на груди, по словам тех, кто его носит, до сих пор символизирует единение с Родиной…