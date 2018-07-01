В соответствие с архитектурным ансамблем города… В мэрии Нальчика разработали пакет документов, регламентирующих размещение информационных конструкций на зданиях и сооружениях — 2018.07.20





По действующему законодательству существует два понятия – «информационная конструкция» (она же вывеска) и «реклама». В данном случае речь идет исключительно о вывесках, на которых указано наименование, специализация, режим работы, адрес и координаты организации. В мэрии отмечают: число хаотично развешанных дощечек, растяжек и электронных табло выросло настолько, что появилась угроза целостности облика города. Потому и решили разработать регламент, в котором четко были бы указаны типы информационных конструкций, их максимальные размеры, требования к местам размещения. Прежде чем одобрить пакет документов, в мэрии Нальчика решили согласовать его с представителями бизнеса. Предложений ждут в течение двух недель. Ну а после утверждения регламента собираются планомерно вводить новые нормы. Начнут с центральных улиц.