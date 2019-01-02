В школах страны вводятся две новые должности – старший и ведущий учитель — 2019.01.09





Кто они разъяснили в федеральном Минпросвещения. В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера педагогов теперь пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. Создание этих категорий не отменяет тех, что существовали раньше. Останутся, как и прежде, первая и высшая, а также — заслуженные учителя. А вот педагогам на новых должностях придется выполнять вполне реальные обязанности. К примеру, «старший учитель» будет координировать работу своих коллег, методически ее сопровождать и даже разрабатывать образовательные программы с учетом особенностей учеников. Чтобы стать «старшим учителем», нужно будет проработать в школе пять лет и получить при этом первую или высшую квалификационную категорию. «Ведущий учитель» — это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше — 10 лет стажа плюс высшая категория.