В школах республики будут проводиться интерактивные уроки экологии. Больше 170 учителей из КБР присоединились ко всероссийскому проекту экологического просвещения детей, сообщает РИА КБР — 2018.08.23





Для проведения таких занятий педагоги регистрируются на сайте экокласс.рф и получают доступ к бесплатным методическим материалам. В комплекте идут анимационная презентация, игровые задания и раздаточные материалы. Кроме того, прилагается текстовый помощник для учителя и видеогид. Сейчас на портале доступно 20 экологических уроков на различные темы: водосбережение, раздельный сбор отходов, сохранение лесов и изменение климата.