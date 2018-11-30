В Северо – Кавказском институте повышения квалификации- Нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России открыли новую столовую. — 2018.11.30

Её пристроили к уже существующей.

Необходимость расширения столовой была обусловлена переводом слушателей Дагестанского филиала в Нальчик. Количество мест увеличено до восьмисот. А с учетом нового буфета здесь теперь одновременно смогут обедать до тысячи человек. Столовая сделана в современном стиле. Стулья и столы выбрали ярких тонов, оборудование на кухне одно из самых передовых. Ректор Краснодарского университета МВД России Александр Симоненко остался доволен увиденным. Генерал –лейтенант полиции подчеркнул, что в нальчикском филиале созданы все необходимые условия для повышения квалификации слушателей.