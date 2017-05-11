В селении Черная Речка Урванского района выявлен случай заболевания бешенством животного — 2017.05.11





В связи с этим здесь установлен карантин сроком 60 дней. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Юрий Коков. Ограничительные меры действуют на территории между улицами Новая, Сабадзе, Пролетарская, Весенняя и юго-западной окраиной села. На период карантина запрещен вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, за пределы указанной территории, а также торговля домашними животными на данном участке. Республиканскому Управлению ветеринарии совместно с администрацией Урванского района поручено принять меры по ликвидации очага бешенства.