В селении Чегем-2 проводят работы по гидрозащите прибрежной зоны — 2017.06.21


Бетонно-насыпную дамбу, протяженностью 5 км, строили еще в 70-е годы. За это время конструкция пришла в негодность. Часть сооружения разрушилась вовсе. А потому возникла реальная угроза подмыва близлежащих домов. Как отмечают в Минприроды КБР, на восстановление дамбы выделено около ста сорока миллионов рублей. Эти средства из республиканской и федеральной казны. По словам представителей подрядной организации, работы будут завершены к концу этого года.

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