В Росавтодоре продолжается рассмотрение программ участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». — 2018.12.04

Свои документы представила на обсуждение и Кабардино-Балкария.

Масштабные работы будут проведены на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. К 2024 году планируется увеличить долю протяженности дорог Нальчикской агломерации. На территории Кабардино-Балкарии зафиксировано около 10 участков концентрации ДТП. К завершению реализации проекта их число должно сократиться вдвое. Для этого на дорогах КБР будет установлено 220 комплексов фотовидеофиксации и 5 пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.