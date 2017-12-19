В республике сегодня вспоминают народного поэта Кабардино-Балкарии Фоусат Балкарову — 2017.12.19





В этом году ей исполнилось бы 85 лет. Родилась Фоусат Балкарова в Кишпеке в 32-м. Еще будучи студенткой, работала консультантом по вопросам культуры в Совете министров республики. Окончила с отличием Литературный институт им. Горького в Москве, затем аспирантуру… Работала она и редактором отдела журнала «Ошхамахо». И не переставала писать стихи… Ее творчество изучают школьники и студенты. Строки Балкаровой переведены на разные языки и положены на музыку. Песни исполняют на английском, арабском, венгерском… Сегодня в Нальчике на стене дома, в котором жила Фоусат Балкарова, установят мемориальную доску, а в Национальной библиотеке пройдет творческий вечер, посвященный памяти поэтессы.