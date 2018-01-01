В республиканском Управлении ветеринарии подвели очередные итоги работы — 2018.01.12





За минувший год сотрудники службы организовали в Кабардино-Балкарии около семидесяти плановых проверок. Часть рейдов проведена совместно с полицейскими. Специалисты службы обследовали животноводческие и птицеводческие хозяйства, изучали состояние холодильных камер, где хранится мясо, полуфабрикаты и замороженная рыба. В результате всех проверочных мероприятий выявлено больше двухсот пятидесяти правонарушений в области ветеринарии. Виновных привлекли к административной ответственности.