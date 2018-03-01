В республиканском Управлении Роспотребнадзора открыли «горячую линию» для граждан — 2018.03.16





Акцию приурочили ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В этом году его девиз — «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Мировое сообщество решило обратить внимание на проблемы, которые возникают при дистанционной продаже товаров. На телефонную линию обратились уже больше двух десятков жителей Кабардино-Балкарии. Вопросы в основном касались качества приобретенной продукции — как предметов быта, так и продовольствия. Сообщить о нарушениях, которые были выявлены в ходе реализации товаров через интернет, можно по телефонам, которые вы видите на экране. «Горячая линия» в республиканском Управлении Роспотребнадзора будет работать до 27 марта.