В республиканском Парламенте сегодня награждали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» — 2017.06.22





Молодежная и социальная политика, образование, наука, здравоохранение и культура, гос_строительство и конституционные права граждан — в этих направлениях проявили себя школьники и студенты Кабардино-Балкарии. Свои исследования участники конкурса посвятили самым разнообразным и актуальным на сегодняшний день вопросам. Из более чем сорока работ 15 удостоены призовых мест. Их авторов парламентарии республики наградили дипломами. Лучшие инициативы будут переданы в профильные комитеты Государственной Думы для рассмотрения. За успехи юных законотворцев республики федеральный оргкомитет отметил благодарностями спикера Парламента КБР Татьяну Егорову и депутатов, которые участвовали в подготовке и проведении регионального этапа.