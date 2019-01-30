В рамках региональной недели… — 2019.01.30

Сегодня в Нальчике прием граждан провел Депутат Госдумы Заур Геккиев.

К федеральному законодателю от Кабардино-Балкарии обратились больше десяти человек. В основном жителей республики волновали вопросы социального характера. Семье из Лашкуты, например, требовалась помощь в ремонте аварийного жилья.

Житель Нижнего Черека приехал на прием с вопросом о льготном выходе на пенсию по выслуге лет. В числе обращений также – просьбы об оказании материальной помощи, срочном выделении квоты на операцию сердца, возможности трудоустройства и другие вопросы. Встречи с населением в подобном формате Заур Геккиев проводит ежемесячно. Запись ведется в Общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Нальчике.