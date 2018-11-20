В рамках гастрольного тура на сцене кабардинского театра выступили артисты Чеченского госдрамтеатра. — 2018.11.20

Они представили на суд зрителей трагикомедию «Дорога домой» по пьесе Мусы Ахмадова.

В спектакле поднимаются важные социальные проблемы. В основе постановки – драма маленького человека, оказавшегося на чужбине. Главный герой пьесы, соблазнившись идеей «тотальной свободы творчества», уезжает в одну из европейских стран, где с ним происходят разные перипетии. Одиночество, непонимание со стороны окружающих, необходимость подавлять свои порывы – конфликтных ситуаций много. Чем это закончится, авторы постановки оставили на суд зрителей.