В Пятигорске состоялось заседание координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения право_порядка при полпреде Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. В его работе принял участие и выступил председатель Правительства КБР Алий Мусуков — 2017.06.29





Рассмотрены меры по борьбе с криминальной и теневой экономикой, обеспечению законности в сфере оказания населению социально значимых услуг. Открывая заседание, Олег Белавенцев отметил, что нарастание внешних угроз отразилось практически на всех сферах жизни нашей страны, однако контроль над оперативной обстановкой в СКФО остается на должном уровне. Полпред призвал представителей власти в субъектах округа совершенствовать работу, позволяющую своевременно выявлять преступления и правонарушения. Особое внимание Олег Белавенцев обратил на требование Президента страны безотлагательно реагировать на нарушения в сфере ЖКХ. Необходимо противодействовать и угрозам общественной безопасности, связанным с криминализацией в сфере пассажирских перевозок, ритуальных услуг, утилизации отходов, торговли, ряда других направлений, сказал полпред. Также Белавенцев сообщил о попытках западных спецслужб использовать некоммерческие неправительственные организации в целях дестабилизации внутренней ситуации в стране. «Целый ряд зарубежных центров влияния недоволен усилением России и предпринимает определенные шаги, направленные на подрыв общественного единства. Понимание таких процессов особенно актуально на Северном Кавказе. Поэтому работа с НКО, получающими иностранное финансирование, является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня», — заявил полномочный представитель. В ходе совещания высказаны конкретные предложения, направленные на повышение эффективности совместной работы по обсуждаемой проблематике.