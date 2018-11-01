В Прохладном появился необычный арт-объект… это, выполненная в оригинальном стиле, скамейка — 2018.11.15





Ее вполне можно назвать современной художественной инсталляцией «рояль в кустах». Скамейка окружена клумбами, и весной, полагают местные жители, здесь будет очень красиво. Хотя уже сейчас черно-белые клавиши стали одним из самых популярных объектов для сэлфи. Символично, что такой оригинальный арт-объект установлен рядом с детской школой искусств. Скамейку творческая молодежь получила в подарок от местного «теплоэнерго».