В Прохладном обновляют уличное освещение: традиционные лампы накаливания меняют на современные светодиоды — 2018.02.21





Проект разработали совместно в мэрии и компании «Городские электрические сети». В планах — обновить все уличные светильники – а их больше трех с половиной тысяч. На сегодня выполнили пятую часть работ: с нового года ярче светятся улицы Кавказская, Боронтова, Свободы и Головко. Новые приборы помогают существенно сократить расходы бюджета, говорят энергетики. Специалисты также отмечают, что светодиодные лампы гораздо долговечнее, чем прежние образцы.