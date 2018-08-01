В Прохладном на привокзальной площади открыли Доску трудовой славы работников местного железнодорожного узла — 2018.08.13





Станция «Прохладная» заработала в 1875 году. Ее называли «воротами Центрального Кавказа». На предприятии говорят, что главным богатством здесь всегда были люди. На плитах – имена тех, кто внес значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта в стране. Всего 148 фамилий – Герои Советского Союза, кавалеры орденов Ленина, Трудовой Славы, Дружбы народов и других наград, а также те, кому было присвоено звание «Почетный железнодорожник». Отмечу, что весной этого года здесь же открыли памятник основателям города. Привокзальная площадь Прохладного постепенно обретает новый вид. Ну а «памятный список» нынешние железнодорожники собираются дополнить именами своих коллег, отличившихся в труде.