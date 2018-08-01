В Прохладненском районе оценили часть ущерба, который стихия нанесла в конце июля — 2018.08.06





Напомню, шквалистый ветер и ливень «ударили» тогда по семи населенным пунктам муниципалитета. Была нарушена работа коммуникаций, пострадали крыши множества домов, свыше трёх с половинной тысяч гектаров сельхоз_угодий, а также три школы, два детских сада и два сельских ДК. Ремонтные работы на семи поврежденных социальных объектах оцениваются в шесть миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в администрации района. Ущерб, нанесенный частному сектору, продолжают подсчитывать. Среди перво_очередных задач – подготовить образовательные учреждения, требующие восстановления, к новому учебному году, добавили в муниципалитете.