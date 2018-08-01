В Приэльбрусье с участием полномочного представителя Президента России в СКФО Александра Матовникова, Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР Ли Хуэя, вице-спикера Совета Федерации Федерального Собрания Ильяса Умаханова, Главы КБР Юрия Кокова прошли переговоры по вопросам дальнейшего развития туристической отрасли республики — 2018.08.06





Второй день пребывания китайской делегации в Кабардино-Балкарии начался со знакомства с туристическими возможностями региона, подъема на канатной дороге до станции «Гарабаши». Она расположена на высоте 3850 метров и является самой высокогорной в Европе. Ее строительство завершено в 2015 году, и с этого времени горнолыжный курорт Эльбрус стал всесезонным. Подъем продолжился на ратраках на высоту 4600 метров. Гости посетили поляну «Чегет» и «Долину нарзанов». Затем состоялась презентация инвестиционного проекта «Создание международного горнотуристического курорта «Приэльбрусье». Сейчас есть все основания, подчеркнул Александр Матовников, для наращивания сотрудничества в туристско-рекреационной и других сферах экономики Кабардино-Балкарии с последующим выходом на конкретные соглашения. В этот же день делегация КНР побывала на крупнейшем на Юге России рыбоводческом хозяйстве по производству осетровой рыбы в Тырныаузе. Оно расположено на площади 10 гектаров с годовой мощностью свыше 50 тонн продукции и более 3 тонн икры.