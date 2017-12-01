В Приэльбрусье проходят учения инструкторов по горной подготовке и разведчиков мотострелковых бригад, сообщили в министерстве обороны — 2017.12.15





В занятиях участвуют около ста армейцев из всех военных округов, а также курсанты ведомственного института физкультуры. Программа включает четыре этапа, начиная от базовых альпинистских навыков до присвоения категории инструктора-методиста. Запланирована как индивидуальная подготовка, так и групповая. Военнослужащие изУчат требования безопасности при передвижении на лыжах в горах и порядок действий в случае попадания в лавины. Они должны научиться быстро подниматься и спускаться со склонов, используя при этом специальный инвентарь. На заключительном этапе разведчиков ждет трёхдневное восхождение на высоту около четырех тысяч метров в полной экипировке. Весь курс рассчитан на две недели.