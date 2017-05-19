В Приэльбрусье нашли и эвакуировали группу туристов из Курска, сообщили в республиканском МЧС — 2017.05.19





Просьба о помощи поступила от альпинистов сегодня около 10-ти утра. Выяснилось, что четыре человека заблудились на высоте 4 тысячи 100 метров. На поиски отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного спас_отряда. Ситуацию по телефону нам прокомментировал исполняющий обязанности руководителя подразделения МЧС Азрет Курданов. Спасатели отмечают, что жизни курских альпинистов ничего не угрожает, однако операцию осложнили погодные условия: из-за снега в Приэльбрусье закрыты даже канатные дороги.