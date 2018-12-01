В преддверии новогодних праздников сотрудники республиканского МЧС проверяют на безопасность места проведения детских утренников — 2018.12.25





Сегодня спасатели провели рейд в ДК Профсоюзов, где пройдет главная елка республики. В праздники ее посетят 12 тысяч детей. В ходе мероприятия сотрудники МЧС провели инструктаж по технике безопасности в случае чрезвычайной ситуации. Спасатели разъяснили правила пользования огнетушителем и эвакуации людей. Затем обследовали само помещение на соответствие необходимым требованиям.

Также, в рамках рейда, спасатели проверили места реализации пиротехнических изделий, наличие сертификатов на новогодние фейерверки и петарды, их соответствие нормативам, напомнили о необходимости проведения с каждым покупателем разъяснительной беседы о мерах безопасности.