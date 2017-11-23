В Правительстве Кабардино-Балкарии обсуждены меры по ликвидации задолженности за потребленные энергоресурсы — 2017.11.23





Заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов топливно-энергетического комплекса прошло под председательством премьер-министра Алия Мусукова. В нем приняли участие представители заинтересованных органов госвласти региона, руководители профильных министерств и ведомств, главы администраций муниципальных районов и городских округов. За 10 месяцев этого года в рамках принятых протокольных поручений обеспечена 100-процентая оплата текущих платежей за энергоресурсы среди бюджетных организаций. Алий Мусуков отметил, что необходимо существенно активизировать проводимую работу по достижению целевых показателей по всем категориям потребителей. Ряду муниципалитетов удалось добиться положительной динамики по платежной дисциплине. По предприятиям ТЭК Черекского и Прохладненского районов уровень текущей оплаты доведен до 95-100 процентов. Основные задачи, обозначенные на заседании, активизация адресной работы с населением, усиление мер, направленных на улучшение ситуации в ТЭК Кабардино-Балкарии.