В период новогодних и рождественских праздников общественную безопасность жителей республики будут обеспечивать около 2-х тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии — 2018.12.28





Об этом сегодня сообщили на брифинге в МВД по КБР. Прежде всего под усиленный контроль возьмут Дома культуры, кинотеатры, концертные залы, центральные площади, парки и храмы. Эти места массового скопления людей каждый раз будут тщательно обследоваться. Дежурство, совместно с правоохранительными органами с 27-го декабря по 9-ое января, будут нести сотрудники ЧОП-ов и казачьи дружины. Всего, на этот период на территории Кабардино-Балкарии, запланировано около трёхсот новогодних утренников и концертов. Особое внимание главной республиканской Ёлке в здании Профсоюзов. Её посетят около 10-ти тысяч учащихся образовательных учреждений. Рождественские ночные богослужения пройдут в 18-ти населенных пунктах Кабардино-Балкарии.

МВД также ведет работу по выявлению опасных пиротехнических изделий. Из незаконного оборота уже изъято более тридцати одной тысячи салютов и петард. А Росгвардия во время народных гуляний усилит контроль за оборотом оружия.