В период новогодних и рождественских каникул спасатели, как и представители других экстренных служб, будут работать в усиленном режиме… Сегодня в Нальчике состоялось последнее в этом году заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности — 2017.12.27





Провел его вице-премьер Владимир Болотоков. На встрече стало известно, что сотрудники «чрезвычайного ведомства» в предновогодние дни провели около 600 занятий по эвакуации в случае возможных возгораний. В поликлиниках, больницах и школах была проверена работоспособность систем пожарной безопасности. Кроме того, специалисты определили места для запуска фейерверков. В Кабардино-Балкарии будет шесть таких площадок. Под пристальным вниманием – и торговые точки, где продают пиротехнику. В больницах Кабардино-Балкарии заготовлен необходимый запас лекарств и кислорода на случай непредвиденных ситуаций. Медики, как и сотрудники МЧС, дежурят на главной республиканской елке. В связи с большим наплывом туристов на особом контроле всех заинтересованных ведомств курорт «Приэльбрусье», подчеркнули на встрече. В завершении заседания Комиссии спасателей республики поздравили с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.