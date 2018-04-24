В Общественной палате Кабардино-Балкарии подвели итоги реализации в республике федерального закона об основах общественного контроля. Документ действует на территории страны вот уже три года — 2018.04.27





В свое время зародился он непосредственно в структурах гражданского общества. Примечательно, что впервые концепцию закона представили в Нальчике на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основной докладчик – заместитель председателя Общественной палаты Кабардино-Балкарии Людмила Федченко – отметила, что на сегодня наиболее успешно освоены такие формы контроля как мониторинг и экспертиза. В частности, общественную экспертизу проходят проекты федеральных и республиканских законов, которые поступают из парламента Кабардино-Балкарии и Общественной палаты страны. Людмила Федченко отметила, что следует более активно осваивать и другие формы общественного контроля, среди которых обсуждения, слушания и проверки. Выступавшие высказали свои предложения по совершенствованию надзорных мероприятий, а также сформулировали перечень рекомендаций для Общественных советов, которые работают при органах власти, различных ведомствах и службах.