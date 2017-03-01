В нынешнем году 24 ветерана и инвалида улучшат свои жилищные условия — 2017.03.02





На эти цели выделят больше 12-ти миллионов рублей. Такие данные озвучили сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Члены кабинета министров утвердили проект соглашения между Минстроем России и правительством Кабардино-Балкарии о предоставлении субсидий на компенсацию пожилым жильцам многоэтажек взносов на капремонт. Напомню, люди, достигшие 70-летия, за эту услугу платят 50 процентов, а 80-летние граждане – не платят вовсе. Чтобы покрыть расходы, федеральный центр выделяет около пяти миллионов рублей. Больше 16 миллионов поступит на реализацию госпрограммы по развитию здравоохранения. Минобрнауки привело данные: за три года в республике необходимо значительно обновить школьный автопарк. Кроме того, существует необходимость увеличить число автобусов с 94-х до 130-ти. И сегодня же на заседании правительства были образованы оргкомитеты по проведению мероприятий, посвященных столетию Октябрьской революции и вековому юбилею конструктора стрелкового оружия, Героя России Михаила Калашникова.