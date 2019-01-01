В новом году зарплаты бюджетников вырастут — 2019.01.09





Сегодня эту информацию распространили ведущие российские СМИ со ссылкой на федерального министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Зарплата бюджетников будет проиндексирована с 1 октября на 4,3 процента. На эти цели в 2019 году регионы из федерального бюджета получат дополнительно 100 миллиардов рублей. Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, приводит слова чиновника «Российская газета», все зависит от ситуации в конкретных регионах. И в каждом из них- своя схема. В ведомстве также рассказали, что рост зарплат затронет свыше двух миллионов работников.