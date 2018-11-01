В Нижнем Череке продолжается капитальный ремонт ДК. Реконструкцию здания проводят по проекту «единоросов» – «Культура малой родины» — 2018.11.13





Бетонщики, маляры, штукатуры и сварщики… На сегодняшний день на объекте трудится бригада из двадцати пяти человек. Здесь уже заменили окна и коммуникации. Нанесли штукатурку на стены. Во всех двадцати помещениях рабочие обновят напольные покрытия и потолки, заменят систему отопления. В порядок приводят и фасад здания. А чуть раньше, на средства из местного бюджета, здесь заменили кровлю. По словам подрядчика, капитальный ремонт в Доме культуры завершат до конца декабря.