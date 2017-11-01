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В Нарткале завершается первый этап строительства очистных сооружений — 2017.11.24
В Нарткале завершается первый этап строительства очистных сооружений — 2017.11.24
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